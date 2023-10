Pullman precipita dal cavalcavia a Mestre: 21 morti e 12 feriti; ci sono anche alcuni dispersi

21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi (il numero dovrebbe oscillare tra 4 e 5): è questo il drammatico bilancio dell’incidente che questa sera, intorno alle 20, ha coinvolto un pullman a Mestre, nel Veneziano. Lo ha comunicato la Prefettura ai soccorritori. A quanto si apprende, a bordo del mezzo a metano ci sarebbero stati molti passeggeri.

Secondo Il Gazzettino, un bus di linea de La Linea, che opera per Actv, ha sfondato la recinzione del cavalcavia Vempa, sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso Marghera e l’autostrada A4, è precipitato per circa 10 metri sui cavi dell’elettricità e ha preso fuoco, finendo sul fondo con binari ferroviari che si trova accanto alla strada. La dinamica dell’incidente è però ancora in fase di ricostruzione.

Sul posto sono già arrivati i soccorritori ma continuano ad arrivare le autoambulanze. Il traffico nei dintorni di via dell’Elettricità è completamente bloccato, è stata sospesa la linea ferroviaria tra Mestre e Venezia e la Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle «grandi emergenze» che prevede la messa a disposizione dio tutti i pronto soccorso degli ospedali, ed il richiamo al lavoro di personale di rinforzo. (Foto Tgcom24)