Ponte sullo Stretto, Cuffaro: “Con Berlusconi avevamo dato il via ai lavori, poi lo stop di Di Pietro. Adesso l’opera diverrà realtà”

“Da presidente della Regione Siciliana e con l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, avevamo dato il via ai lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Si tratta di un’opera importante per i siciliani e per tutta l’Isola”, dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.

“L’allora ministro alla Infrastrutture Di Pietro bloccò i lavori, stornò le risorse già disponibili e negò questa grande possibilità di comunicazione e di sviluppo per noi siciliani. Oggi, finalmente, sarà possibile realizzarla. Un’opportunità unica. Grazie all’impegno del ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, e del nostro presidente, Renato Schifani, verrà realizzata questa imponente opera che potrà essere la risposta fondamentale per una ulteriore ripresa di sviluppo e di lavoro”, conclude.