Ferrari contro camper: due morti. Coinvolta nel tragico incidente anche una Lamborghini Huracan Spider

Una Ferrari (nella foto) s’è scontrata frontalmente con un camper. Ad avere la peggio è stata proprio la coppia che viaggiava a bordo della “Rossa”, due coniugi svizzeri che sono morti carbonizzati. È stato questo il terribile bilancio dell’incidente verificatosi a San Giovanni Suergiu.

Come riportato da ‘L’Unione Sarda’, lo scontro frontale s’è verificato lungo il rettilineo della 195 ed ha coinvolto il camper e la Ferrari, che ha preso il volo per poi incendiarsi. Nella tragica carambola è stata coinvolta anche una Lamborghini Huracan Spider, che è rimasta distrutta. I passeggeri, di nazionalità indiana, tuttavia, non avrebbero riportato gravi conseguenze.

La Lamborghini Huracan Spider coinvolta nell’incidente

Nel camper viaggiava una coppia altoatesina che è stata soccorsa. Le due supercar erano state noleggiate per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, un raduno di auto sportive di lusso partito da Teulada e che si sarebbe concluso tra qualche giorno a Olbia.