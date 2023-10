Ersu Palermo, affidato servizio di verifica qualità della mensa universitaria

PALERMO (ITALPRESS) – Con Determina del Direttore è stato affidato alla ditta Fosan Servizi di Roma, per un periodo di 24 mesi il compito di verificare e monitorare il rispetto degli standard di sicurezza alimentare e qualitativi del servizio di ristorazione erogato dall’Ente attraverso la società COT Ristorazione.

“Monitorare sempre la qualità della ristorazione per garantire il livello dei 400 mila pasti annui erogati: con questa aggiudicazione – dichiara il presidente dell’Ersu, Michele D’Amico – il Consiglio di amministrazione potenzia ulteriormente il servizio, aggiungendo la misura ai protocolli HCCP già utilizzati dall’azienda COT Ristorazione e al numero whatsapp (ndr numero telefonico 3398765382) dove gli studenti possono inviare in tempo reale suggerimenti, richieste o segnalazioni attraverso foto, testi oppure video. Solleciterò adesso i rappresentanti degli studenti nel Cda a designare i propri rappresentanti nella prevista ‘Commissione paritetica Mensà per, dinamicamente, fare evolvere sempre più il servizio e garantire lo standard positivo di gradimento”, aggiunge il presidente Ersu Palermo, Michele D’Amico.

Dal 28 aprile 2023 è operativo il numero Whatsapp Ersu anche per il monitoraggio del servizio di ristorazione (ai fini del miglioramento del servizio, è possibile inviare proposte, segnalazioni o feedback attraverso foto, testi oppure video).

Per misurare la “Customer satisfation”, l’Ente utilizza anche dei questionari online, in forma anonima, raggiungibili da NOTIFY (https://notify.ersupalermo.it/), il portale dedicato alla comunicazione istituzionale dell’Ente.

