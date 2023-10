“Energie per la Sicilia”, giovani protagonisti al roadshow di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Sono stati i giovani i protagonisti a Palermo della prima tappa del roadshow della campagna di comunicazione cross-mediale “Le Energie della Sicilia”, ideata dal Dipartimento dell’Energia della Regione. In piazza Verdi due giorni di iniziative per sensibilizzare sui temi dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. “Le scuole hanno partecipato in gran numero – ha sottolineato Roberto Sannasardo, Energy Manager della Regione Siciliana -. Questo è un grande risultato per noi perchè uno dei target che abbiamo nella nostra campagna è la sensibilizzazione dei giovani, in maniera tale da far crescere in loro già da piccoli la sensibilità per questi temi, così da cittadini adulti li avranno già interiorizzati e ci aiuteranno a raggiungere nel futuro anche obiettivi più importanti”. Hanno partecipato circa 500 ragazzi di 10 scuole diverse di Palermo. “Hanno avuto la possibilità di fare degli edu-game, delle attività con la realtà aumentata e visitare una sala immersiva – ha spiegato Sannasardo -. Adesso ci proietteremo sulle successive tappe: la settimana prossima saremo a Messina e termineremo la campagna a Catania il 20 e 21 novembre”.

Tra le scuole che hanno partecipato c’è l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi di Palermo: “I ragazzi hanno dimostrato grande entusiasmo, dopo che nelle aule avevano svolto diverse ricerche su questi temi – ha spiegato la professoressa Licia Alessi dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi -. Adesso hanno toccato con mano quanto avevano appreso nelle scorse settimane. Devo dire che tutti sono rimasti favorevolmente sorpresi dalle prove con i visori e dalla sala immersiva, dove hanno potuto vedere gli effetti deleteri dei cambiamenti climatici che sono in atto”.

– Foto xd6/Italpress –

(ITALPRESS).