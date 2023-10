Cittadella ko dopo 120′, Cremonese avanti in Coppa Italia

CREMONA (ITALPRESS) – Nel primo match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, la Cremonese supera per 2-1 il Cittadella dopo i tempi supplementari e se la vedrà con la Roma. Allo Zini, dopo l’1-1 dei regolamentari firmato da Bertolacci e Vita, ci pensa Coda a regalare gli ottavi ai grigiorossi.

Primo tempo dai ritmi non altissimi e molto spezzettato anche a causa del metro arbitrale imposto da Tremolada. L’occasione migliore della prima frazione è di Mastrantonio al 16′: il trequartista dei veneti calcia di destro da dentro l’area di rigore, trovando, però, la parata di Jungdal. La Cremonese riemerge dall’intervallo con maggiore determinazione e trova subito la rete del vantaggio. Bertolacci dialoga con Ciofani da dentro l’area di rigore e di destro indirizza la palla all’angolino basso segnando l’1-0. Piove sul bagnato per gli ospiti: al 53′ gli uomini di Gorini rimangono in dieci, in seguito al doppio giallo di Frare. I padroni di casa non chiudono la pratica e il Cittadella di cuore trova il pari all’83’ con Vita, bravo a segnare in tap-in dopo la respinta di Jungdal sul tiro di Magrassi. L’assalto finale della Cremonese non schioda il risultato dall’1-1 al termine dei novanta minuti. Ai supplementari la squadra di Stroppa fa la partita ma a decidere la sfida è la grande giocata del singolo: al 121′ Coda, entrato dalla panchina, segna la rete del 2-1 con un potente destro da bomber di razza.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).