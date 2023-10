Caltanissetta, Polizia sequestra 4 coltelli e un pass per disabili falsificato

Quattro coltelli con la punta acuminata e un pass per disabili falsificato sono stati sequestrati dalla Polizia Stradale di Caltanissetta ad un uomo fermato per un controllo mentre viaggiava a bordo di un’auto.

Da un controllo è inoltre risultato che le targhe eran state alterate in quanto presentavano un carattere manomesso. In particolare la lettera C era stata trasformata in uno zero.

Il conducente deve rispondere di uso di targa di autovettura alterata e di atto falso, di porto di armi od oggetti atti ad offendere; il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca e la carta di circolazione è stata ritirata.

Le targhe del veicolo sono state sottoposte a sequestro penale insieme ai coltelli.