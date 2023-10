Caltanissetta, Fratelli d’Italia: “Straordinaria presenza alla kermesse L’Italia vincente”

Si è tenuta, ieri mattina, a Caltanissetta, presso il Centro Culturale Abate, la kermesse di Fratelli d’Italia “L’Italia Vincente”, utile per fare il punto su un anno di governo di Giorgia Meloni.

Si è trattato di una iniziativa svolta in contemporanea in 16 città in tutta Italia (in Sicilia solo a Caltanissetta e Catania).

Un’occasione importante per fare, insieme al Presidente Meloni, intervenuta in videoconferenza, un bilancio degli importanti risultati ottenuti e fissare progetti e obiettivi per le prossime sfide.

La kermesse di Caltanissetta ha fatto registrare una straordinaria presenza. Sono intervenuti dirigenti di partito e militanti provenienti da tutta la provincia di Caltanissetta, ma anche la partecipazione di tanti cittadini.

Qualificato il parterre degli ospiti con la presenza del Coordinatore del partito per la Sicilia Occidentale, Giampiero Cannella, dell’assessore regionale alle infrastrutture, On. Alessandrò Aricò, dell’assessore regionale all’identità siciliana e alla cultura, Francesco Scarpinato, dell’eurodeputato, On. Giuseppe Milazzo, dei parlamentari nazionali, On. Carolina Varchi e Sen. Raul Russo, dei deputati regionali On. Giusi Savarino, On. Nicola Catania, On. Fabrizio Ferrara.

E’ stata una giornata di interessante confronto politico in cui si sono affrontati temi che riguardano la viabilità, la valorizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo economico ed in cui si è fatto un resoconto sui vari provvedimenti nazionali varati in questi ultimi mesi dal Governo Meloni.

“Mi ritengo estremamente soddisfatto dell’incontro di ieri in cui è emerso come Fratelli d’Italia, anche nella provincia nissena, sia in crescita e stia raccogliendo sempre più consensi e adesioni – ha commentato l’onorevole Giuseppe Catania -. Un ringraziamento lo voglio fare al Coordinatore Provinciale Fabiano Lomonaco, ai dirigenti, a tutti i consiglieri comunali e ai militanti di Fratelli d’Italia di tutta la provincia. Fratelli d’Italia è già pronta ed organizzata per affrontare le sfide elettorali per le amministrative previste nella primavera prossima a Caltanissetta, Gela e Mazzarino. Continueremo a lavorare a testa bassa cercando di affrontare le criticità che frenano lo sviluppo della provincia nissena”.