Bimbo di 6 mesi sul passeggino investito da uno scooter mentre il padre stava attraversando la strada

Incidente a Catania: un bimbo di 6 mesi è stato investito da uno scooter. Il piccolo era su un passeggino e stava attraversando con il papà il viale Vittorio Veneto. L’incidente è accaduto all’altezza dell’incrocio con via Cagliari.

Il bambino è stato trasportato in codice rosso al Policlinico e poi è stato trasferito all’ospedale San Marco. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale.

Secondo quanto si apprende da fonti dell’ospedale San Marco, il bambino non sarebbe in pericolo di vita, e sarebbe ancora in corso, nella mattina di martedì, la visita da parte dei medici della struttura sanitaria catanese.