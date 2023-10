Accusa un malore dopo la battuta di caccia, esce fuori di strada con l’auto e si schianta: muore accanto al suo amico

Aveva trascorso le prime ore del mattino a caccia insieme a un amico e ai suoi cani. Al termine della battuta aveva preso la via del ritorno. A casa, però, non c’è mai arrivato. A pochi minuti dalla partenza, un 60enne di Padova ha perso il controllo della propria auto che si è schiantata prima contro un palo e poi contro alcuni bidoni dell’immondizia.

Come riporta il Resto del Carlino, per il cacciatore veneto non c’è stato nulla da fare. All’origine dell’incidente un malore improvviso, che ha colto il sessantenne mentre era al volante. Ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 è risultato inutile. Illeso ma sconvolto l’amico di Giusto, anch’esso di Padova, che non ha potuto fare nulla per evitare il peggio.