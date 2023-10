A Palermo la mostra “Nicola Scafidi, artista reporter”

PALERMO (ITALPRESS) – Dal 29 ottobre al 12 dicembre sarà possibile visitare a Palermo, al Loggiato San Bartolomeo, l’antologica di Nicola Scafidi “Artista Reporter”.

Si tratta di una rassegna fotografica composta da novanta fotografie, in bianco e nero, che raccontano la storia della Sicilia per immagini dal 1944 agli anni ottanta, dallo sbarco degli alleati in Sicilia a Salvatore Giuliano con il movimento separatista, da Sciascia e Guttuso a Alain Delon e Claudia Cardinale sul set del Gattopardo.

In occasione della mostra sarà presentata la pubblicazione (composta da 240 pagine nel formato 24×30) edita da Serradifalco Editore, curata da Pucci Scafidi e Lorenzo Matassa dal titolo “Nicola Scafidi, artista reporter”.

La mostra aprirà al pubblico domenica 29 ottobre alle ore 17 e sarà visitabile fino al 12 dicembre.

Parteciperà all’inaugurazione anche il sindaco Roberto Lagalla. (ITALPRESS).

foto pucciscafidi.com