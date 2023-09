Serie D. Orgoglio Sancataldese: vittoria in rimonta 1-2 fuori casa con il Portici. A segno Zerbo e Mazza

Prima vittoria stagionale della Sancataldese nel campionato di serie D. la squadra di Accursio Sclafani ha battuto fuori casa 1-2 il Portici conquistando tre punti importanti per risalire la china in classifica.

Dopo che in settimana c’è stato il cambio di panchina, in casa Sancataldese c’era tanta voglia di riscatto. Una voglia che s’è tradotta in campo in grande applicazione, ritmo, cattiveria e anche un pizzico di sano cinismo. Il grande cuore della Sancataldese è uscito fuori nel momento in cui, dopo 17 minuti di gioco, la squadra verdeamaranto è passata in svantaggio.

La Sancataldese ha infatti trovato il gol del pari sul finire del primo tempo con Zerbo, ma in generale ha reagito con orgoglio al momentaneo svantaggio. E’ stato proprio Zerbo a dare il “La” ad una rimonta che nella ripresa ha visto l’attaccante Mazza, all’84’, mettere a segno la rete dell’1-2. Un gol che ha fatto esplodere di gioia tutta la Sancataldese che, dopo aver vissuto momenti parecchio delicati, ha trovato in se stessa la forza per risalire.

E domenica prossima 5^ giornata di campionato al Valentino Mazzola con il derby siciliano contro il forte Licata. L’occasione giusta per la Sancataldese per fare ulteriori punti e allontanarsi dalle zone basse della classifica del girone I.