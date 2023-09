Nel Nisseno cresce la famiglia della DC: aderiscono Tilde Falcone e Gianfilippo Bancheri

Cresce la famiglia della Democrazia Cristiana a Caltanissetta con l’adesione di Gianfilippo Bancheri e Matilde Falcone.

“Ringrazio tutti i numerosi amici che ieri sono venuti in sala gialla al comune di Caltanissetta, e mi hanno onorato con la loro presenza. È stato un bellissimo ed emozionante momento. La Democrazia Cristiana è la mia nuova casa e io continuerò la mia attività politica sempre con scrupolo e coscienza, a testa alta e schiena dritta! Ringrazio Totò Cuffaro e Nuccia Albano per il loro supporto – commenta Matilde Falcone – . Infine ringrazio tutta la classe dirigente della DC , intervenuta da tutta la provincia che ha dimostrato grande affetto nei miei confronti! È importante far parte di un grande progetto e di una grande squadra, le battaglie in favore dei cittadini, si vincono assieme La DC è un grande partito che cresce giorno dopo giorno e io sono orgogliosa di appartenervi”.

‘’Aderisco con entusiasmo allla D.C. di Totò Cuffaro perchè è un partito in cui riconosco i valori e i principi che da sempre hanno ispirato la mia azione politica- amministrativa e perfettamente in sintonia con la mia impostazione culturale – spiega Gianfilippo Bancheri -. La mia è una scelta ponderata, fatta nella convinzione che il partito del segretario nazionale Cuffaro sia la migliore realtà politica in grado di dare risposte concrete alle innumerevoli istanze che provengono dal territorio. Ringrazio tutti i Dirigenti Nazionali e locali che mi hanno dimostrato sin da subito stima e affetto. Metto a disposizione del partito la mia esperienza e il mio impegno e spero di potere offrire un contributo incisivo per i progetti che insieme ai numerosi amici della D.C. potremo costruire nella nostra provincia”.