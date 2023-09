Incendi in Sicilia: squadre a supporto anche da Caltanissetta

Sono 36 gli interventi solo nel palermitano durante la notte che hanno visto impegnatoci vigili del fuoco di cui 32 solo per incendi di vegetazione. In corso 20 interventi. Per fronteggiare i tanti incendi è stato disposto il raddoppio del personale in servizio, oltre a quello proveniente dalle altre province della regione. Per tutta la notte hanno lavorato 22 squadre di cui 11 provenienti dagli altri comandi di Catania, Ragusa, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Trapani e Agrigento). Gli incendi sono divampati nei comuni di Gratteri, Lascari, Cefalù, Trabia, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Bagheria, Carini, Torretta, Partinico, Monreale, Corleone, Camporeale, Palazzo Adriano, San Cipirello, Campofelice, Termini Imerese, Gibilrossa, Aspra, Giardinello, Montelepre mentre su Palermo le zone maggiormente colpite sono Bonagia e la zona di Via Ernesto Basile. Tra gli eventi di maggiore rilievo, l’evacuazione degli ospiti dell’Hotel Costa Verde di Cefalù, che hanno fatto rientro nelle proprie stanze, in quanto i fumi sviluppati dalla combustione della vegetazione limitrofa alla struttura, interessavano l’edificio; l’incendio di un ristorante a Partinico e di due strutture, adibite ad abitazione, limitrofa alla stesso ristorante; l’incendio di vegetazione nell’area dell’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, adiacente alla centrale elettrica Ettore Majorana. Un incendio lungo la A20 tra Buonfornello-Castelbuono, tratto che è stato chiuso al traffico e lo è ancora, in quanto le carreggiate sono invase dal fumo. Stanno operando al momento circa 120 uomini, le maggiori criticità sono attualmente in atto in zona San Martino delle Scale, in prossimità della centrale elettrica di Termini Imerese e una squadra sta operando presso lo stabilimento di Bellolampo dove si sta procedendo alla bonifica. Oltre agli incendi nei comuni di Campofelice, Torretta, Bagheria, Montelepre, Gratteri e Terrasini; stanno anche operando due canadair rispettivamente di Cefalù e Sagana. (