Guardia di Finanza: maxi concorso per 1673 allievi

Il Comando generale della Guardia di Finanza ha pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 1673 allievi finanzieri. I posti saranno così distribuiti:

1461 per il contingente ordinario (171 con specializzazione Anti Terrorismo e Pronto Impiego; 33 con specializzazione Tecnico di Soccorso Alpino);

1257 destinati a cittadinə italianə non specializzatə, in particolare: 880 a volontariə in ferma prefissata delle Forze armate; 377 agli/alle altrə cittadinə italianə;

212 per il contingente di mare;

148 riservati ai volontariə in ferma prefissata delle Forze armate ;

64 destinati agli/alle altrə cittadinə italianə ripartite come Nocchiere, Motorista navale, Operatore di sistema.

Per candidarsi occorre avere più fra i 18 ed i 24 anni per i/le cittadinə italianə (26 anni per chi è nelle Forze armate) ed essere in possesso di diploma. La selezione prevede una prova scritta di preselezione, prova di efficienza fisica, accertamento dell’idoneità attitudinale, accertamento dell’idoneità psicofisica e valutazione dei titoli. Il termine per inviare la domanda di partecipazione è il 21 ottobre 2023. Per consultare il bando cliccare qui