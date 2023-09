Eccellenza. La Nissa batte 2-1 l’Unitas Sciacca: terza vittoria di fila e primato in classifica a punteggio pieno

La Nissa batte l’Unità Sciacca 2-1 e conquista la terza vittoria consecutiva e la testa della classifica. Prima della partita premiato capitan Cristian Caccetta, e passerella da autentico amarcord per Salvo Zappalà, bomber della grande Nissa degli anni 80 quando la compagine biancoscudata era in C2.

In una cornice di pubblico superba, con più di duemila spettatori, la squadra di Nicolò Terranova è passata in vantaggio alla prima occasione utile con Pagano che ha spedito alle spalle di Di Salvo un rinvio debole della difesa avversaria.

I saccensi, tuttavia, hanno reagito avanzando il proprio raggio d’azione e riuscendo a far arretrare la Nissa che, comunque, in contropiede, ha avuto con Gueye la palla del possibile raddoppio che il portiere avversario è stato bravo a disinnescare.

Al 41′ l’Unitas Sciacca ha pareggiato su rigore concesso per un fallo su Concialdi. Dal dischetto l’esperto Balistreri non ha fallito l’appuntamento con il pari. Nella ripresa ospiti intraprendenti due volte con Balistreri (miracolo di Elezaj sulla prima conclusione in area), dopo di che sono andati a segno con Seckan. La rete dell’ex, tuttavia, è stata annullata dalla terna arbitrale per fuorigioco.

La Nissa al 72′ ha piazzato il colpo che ha steso l’Unitas Sciacca. E’ stato Esposito a entrare in area e a costringere Concialdi ad atterrarlo: un’azione che l’arbitro ha considerato fallosa e meritevole della concessione del calcio di rigore. Dal dischetto Privitera non ha sbagliato segnando il 2-1 che è poi divenuto definitivo al triplice fischio finale.

Con la vittoria di oggi, la Nissa ha conquistato tre vittorie in 3 partite ed è in testa al girone A di Eccellenza. E domenica prossima trasferta contro la Pro Favara per quello che si annuncia come un altro grandissimo confronto tra due pretendenti alla promozione, anche se, ad onor del vero, l’Unitas Sciacca vista all’opera al Tomaselli oggi non è sembrata da meno della compagine favarese.