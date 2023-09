Concorso al Comune. Gambino: “I vincitori saranno assunti entro la fine dell’anno”

La mancanza cronica di personale che affligge il Comune di Caltanissetta da quasi 20 anni non è un segreto per nessuno.

Su queste premesse è stato bandito un concorso che ha avuto un iter lungo e tortuoso ostacolato dalla pandemia e da criticità burocratiche.

Questa carenza, però, inizierà ad essere colmata entro il 2023. A confermarlo è il Sindaco Roberto Gambino che, in compagnia con l’Assessore Rando ha appena incontrato i vincitori di concorso.

“Ho avuto il piacere di comunicare – afferma il primo cittadino – che possiamo dare ufficialmente il via alle assunzioni che inizieranno a ottobre e si concluderanno entro la fine dell’anno.

È infatti mia intenzione assumere quanto più personale possibile entro la fine di dicembre per affrontare il 2024 con un apparato amministrativo robusto e pronto a rispondere alle esigenze della città in maniera repentina.

Questo processo interesserà naturalmente anche lo slittamento delle graduatorie e l’avanzamento di posizione da parte dei dipendenti comunali già assunti e in servizio da anni”.