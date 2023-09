Caltanissetta, Turturici: 12 elementi chiave di politiche giovanili per rilanciare il territorio

Garantire il diritto dei giovani nisseni (e siciliani, naturalmente) a restare nella propria terra è un obiettivo cruciale per promuovere lo sviluppo sostenibile di Caltanissetta.

Strettamente correlato a questo diritto è la promozione di politiche giovanili efficaci, essenziale per favorire lo sviluppo e l’empowerment (la conquista della consapevolezza di sé) dei giovani in una comunità o in un paese.

A ribadire questi concetti che dovrebbero essere considerati basilari per un territorio è Armando Turturici che sottolinea la correlazione tra l’incentivo alle politiche giovanili e lo sviluppo sostenibile e all’innovazione della comunità nel suo complesso. Inoltre, favorisce la creazione di una società più inclusiva e partecipativa, preparando i giovani a diventare cittadini attivi e responsabili.

Di seguito sono elencati da Turturici alcuni elementi chiave di politiche giovanili:

Coinvolgimento attivo dei giovani:

Creare spazi di partecipazione per i giovani cittadini in cui possano condividere le loro idee e opinioni sulle questioni locali e contribuire alle decisioni politiche (forum online o incontri periodici).

Programmi di Formazione e Orientamento Professionale:

Offrire programmi di formazione professionale, tirocini e orientamento per aiutare i giovani a sviluppare competenze e trovare opportunità di lavoro.



Sostegno all’Imprenditoria Giovanile:

Fornire assistenza finanziaria, consulenza e mentorship (tutoraggio) per i giovani imprenditori che desiderano avviare o sviluppare le proprie attività. Incentivare l’innovazione e la creazione di start-up locali.

Cultura e Arte Giovanile:

Promuovere l’arte, la cultura e la creatività giovanile attraverso festival, mostre d’arte, eventi musicali e teatrali, incoraggiando l’espressione artistica e la partecipazione attiva.

Sport e Attività Ricreative:

Sostenere programmi sportivi e attività ricreative per i giovani, promuovendo uno stile di vita sano e l’inclusione sociale attraverso il mondo dello sport.

Educazione Civica e Politica:

Promuovere l’educazione civica non solo nelle scuole e organizzare workshop per i giovani per insegnare loro i fondamenti della democrazia, della partecipazione civica e della politica.

Accesso a Tecnologie e Servizi Digitali:

Garantire un accesso equo e accessibile a internet ad alta velocità e alle tecnologie digitali, in modo che i giovani possano beneficiare delle opportunità legate alla tecnologia.

Prevenzione e Salute Mentale:

Implementare programmi di prevenzione delle dipendenze e di salute mentale per i giovani, affrontando le sfide legate all’ansia, alla depressione e alle pressioni sociali.

Mobilità Giovani:

Migliorare i servizi di trasporto pubblico, promuovere il carpooling (uso condiviso di automobili private) e creare percorsi ciclabili sicuri per agevolare la mobilità dei giovani verso luoghi di studio, lavoro e svago.

Inclusione Sociale:

Promuovere politiche di inclusione sociale che affrontino le disuguaglianze e favoriscano la partecipazione di giovani di diverse etnie di cui Caltanissetta è ricca.



Monitoraggio e Valutazione:

Valutare costantemente l’efficacia delle politiche giovanili attraverso indicatori chiave e il coinvolgimento diretto dei giovani stessi per apportare migliorie continue.

Collaborazione con Organizzazioni Giovanili:

Collaborare con organizzazioni giovanili locali, associazioni studentesche e gruppi di giovani attivisti per costruire sinergie e massimizzare l’impatto delle politiche giovanili (un’idea potrebbe essere la Consulta Giovanile).

Nello specifico, sarebbe molto importante partire dai punti di forza della nostra Terra, per esempio:

Creazione di Opportunità Economiche Locali: Investire nella creazione di posti di lavoro locali attraverso lo sviluppo di settori economici sostenibili e la promozione di imprese locali, agricoltura, turismo e produzioni tipiche;

Sostegno all’Agricoltura e all’Agroalimentare: Favorire l’agricoltura sostenibile, promuovere la diversificazione delle colture e sostenere le filiere agroalimentari locali per creare opportunità per i giovani nelle zone rurali;

Programmi di Incentivazione: Offrire incentivi finanziari, agevolazioni fiscali e finanziamenti agevolati per i giovani che decidono di avviare attività imprenditoriali o agricole nelle zone rurali;

Formazione e Capacitazione: Fornire programmi di formazione e consulenza per aiutare i giovani a sviluppare le competenze necessarie per gestire imprese agricole o piccole aziende locali;

Sostenibilità Ambientale: Promuovere pratiche agricole sostenibili, la conservazione delle risorse naturali e l’adozione di energie rinnovabili nelle zone rurali;

Partenariati Locali: Favorire la collaborazione tra enti pubblici, organizzazioni locali, associazioni e giovani per sviluppare e attuare strategie di sviluppo rurale;

Sensibilizzazione e Educazione: Promuovere la consapevolezza tra i giovani siciliani sulle opportunità disponibili nelle zone rurali e sull’importanza del loro contributo al mantenimento della cultura e delle tradizioni locali;

Trasmissione delle Tradizioni: Sostenere la trasmissione delle tradizioni culturali e artigianali attraverso programmi di educazione e formazione, per preservare il patrimonio culturale delle comunità rurali.