Serradifalco. Per il crollo della Scuola Elementare “Giovanni Verga” confermate in appello le condanne di primo grado

CALTANISSETTA. La Corte di Appello di Caltanissetta, Seconda Sezione Penale, presieduta dalla Presidente Maria Carmela Giannazzo, ha confermato oggi la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Penale di Caltanissetta il 19 marzo 2021 con la quale erano stati condannati l’imprenditore F.D.B., il Direttore dei Lavori P.G., il Coordinatore della Sicurezza G.C. e il responsabile del cantiere N.A. alla pena detentiva e al risarcimento dei danni in favore del Comune di Serradifalco.

Ricordiamo che nel gennaio 2011, durante i lavori di ristrutturazione della Scuola Verga di Serradifalco, crollò improvvisamente un’ala dell’edificio, fortunatamente senza causare vittime. Ne seguì un’indagine della Procura della Repubblica per crollo di edificio e disastro colposo all’esito della quale gli indagati furono rinviati a giudizio.

In primo grado, dopo diverse prove testimoniali e una consulenza del perito del Tribunale, gli imputati vennero condannati. Il Tribunale individuò infatti le cause del crollo non nel progetto, come sostenevano gli imputati, ma nella fase esecutiva, come sostenuto dalla Procura e dalla parte civile. Successivamente gli imputati hanno proposto appello, che si è svolto prevalentemente sulle consulenze tecniche del Prof. Ferro (nominato dalla Corte), del Prof. Cavaleri e dell’Ing. Bosco (nominati dagli imputati, e dal prof. Giambanco (nominato dal Comune).

In data odierna, dopo le conclusioni delle parti, la Corte si è ritirata in camera di consiglio e ne è uscita dopo quattro ore con la conferma integrale della sentenza di primo grado, anche al risarcimento dei danni in favore del Comune di Serradifalco, parte civile, e alle spese processuali. Il Sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio ha espresso grande soddisfazione per l’esito del processo e ha confermato la sua fiducia nel proprio Ufficio Tecnico. Gli imputati erano difesi dagli Avvocati Giuseppe Dacquì, Maria Donata Licata e Tommaso Tamburrino. Il Comune di Serradifalco era difeso invece dall’Avv. Antonio Onofrio Campione.