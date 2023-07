Serradifalco. Conclusa la quinta edizione di Performare Festival: bilancio positivo con tanti eventi e progetti

SERRADIFALCO. A Serradifalco (Caltanissetta), si è conclusa la quinta edizione di Performare Festival. Un bilancio più che positivo per questo evento che ha avuto come palcoscenico naturale questo suggestivo borgo e che ha proposto una ricchissima programmazione: danza contemporanea e la ricerca artistica, con spettacoli, performance, residenze creative, workshop ed incontri di approfondimento, alla presenza di importanti artisti nazionali, internazionali e del territorio, che hanno invaso, con energia, per due settimane la provincia nissena.

Un cartellone ricco di appuntamenti per questo evento ideato e diretto da Simona Miraglia e Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade, prodotto dall’Associazione In Arte e che ha il sostegno di Ministero della Cultura, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e Comune di Serradifalco.

Tanti gli ospiti, artisti e compagnie di rilevanza nazionale e internazionale, ma anche talentuosi emergenti, che sono stati fra i protagonisti del Festival: Compagnia Zappalà Danza, Compagnia Virgilio Sieni, Jurij Konjar, German Jauregui & Antia Diaz Otero, Nello Calabrò, Giovanna Velardi, Balletto Civile, Chiara Ameglio/Fattoria Vittadini, Noemi Bresciani/Fattoria Vittadini, Giorgia Briguglio, Melania Caggegi & Agnese Canicattì, Nicola Simone Cisternino, Collettivo SicilyMade, Silvia Oteri, Maria Stella Pitarresi & Marco Pergallini, Priscilla Pizzol & Edoardo Sgambato, Delfina Stella, Rosada Letizia Zangrì.

Le due direttrici artistiche, Simona Miraglia e Amalia Borsellino, tracciano un bilancio di questa quinta edizione: “Portiamo avanti un progetto visionario, che ha ‘invaso’ il comune di Serradifalco, con lo sguardo rivolto al futuro, mantenendo però una piena consapevolezza di quanto accade nel presente. Proprio tra queste due dimensioni Performare apre un varco su quanto lo circonda: nelle coordinate spazio-temporali della danza, solo apparentemente effimere, il festival attraversa luoghi altrimenti dimenticati e ne consente una nuova significazione.

Cosa diventa una piazza, una via, un vicolo, quando vengono abitati dal gesto di un corpo danzante? Certamente non sono più soltanto una piazza, una via, un vicolo, ma molto di più: si trasformano in una nuova possibilità, inattesa e allettante. Siamo felici di aver organizzato un’edizione che è stata particolarmente apprezzata e partecipata, che ha rappresentato un momento di confronto fra artisti di diverse generazioni. Tutto questo ci fa capire che la qualità artistica è sinonimo di successo”.

Performare Festival 2023 è prodotto dall’Associazione In Arte, a cura di Collettivo SicilyMade, con il patrocinio e il contributo di Ministero della Cultura, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, Comune di Serradifalco.

Con il sostegno di Fondazione Sicana; partner del progetto: Scenario Pubblico, Latitudini, il Liceo Coreutico Ruggero Settimo di Caltanissetta, Marosi, Arcipelago; media partner RCS, New Radio Station.

Performare Festival è realizzato in collaborazione con: Associazione Pier Giorgio Frassati, ProLoco Serradifalco, A.S.D. New Falchetti Tennis, ASD Triquetra, Associazione Serra del Falco, Associazione Musicale Etnea, COORPI e La danza in 1 minuto.