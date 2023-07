Meteo Caltanissetta: +44,8°C registrati nella stazione di Mustigarufi

L’ondata di calore non accenna a diminuire. Anzi, rispetto alla giornata di ieri, le temperature odierne hanno subito un ulteriore incremento.

A descrivere la situazione è Meteo Caltanissetta che scrive:

Eccezionale il dato estrapolato dalla stazione di Mustigarufi (Caltanissetta) posizionata sul fondo valle sul corso del fiume Salito a 280m s.l.m.: alle ore 14:08 ha toccato il valore termico più alto pari a +44,8°C.

Via Piave, sempre nel capoluogo nisseno ma in pieno centro urbano, è arrivata ad un passo dal record personale per soli tre decimi (il centro di rilevamento è attivo dal 2008) toccando quota +42,4°C.

Notevole il dato di c.da Niscima (Caltanissetta) con +42,3°C, mentre le due stazioni di San Cataldo di Pizzo Carano e di Viale della Rinascita si sono rispettivamente fermate a +41,6°C e +40,8°C.

L’unica zona a non aver varcato la soglia dei +40°C è stata quella di via Paladini-Caltanissetta ubicata a 670 metri sul livello del mare, laddove il fattore altimetrico e l’orografia della zona hanno giocato un ruolo fondamentale: quì massima termica di +39,3°C.

E domani? L’ondata di calore, come più volte ribadito, durerà ancora a lungo. Per la giornata di Martedì 18 Luglio, non escludiamo un ulteriore e lieve aumento della colonnina di mercurio. Possibile un nuovo record di caldo della stazione di Via Piave – Caltanissetta.