L’affare petrolio: tra geopolitica e alta finanza

Mentre tre anni fa uno storico crollo dei prezzi del greggio ha portato turbolenze nell’economia globale, Donald Trump ha guidato un ampio sforzo da parte dei paesi occidentali per convincere l’Arabia Saudita e la Russia a tagliare la produzione e sostenere il mercato petrolifero. I tagli dell’Opec+ emersi hanno risparmiato il crollo del settore statunitense dello scisto. Trump ha elogiato Riyad e Mosca per il loro aiuto. Tre anni dopo, tale cooperazione è svanita. La guerra del Cremlino in Ucraina ha portato l’Europa a eliminare l’energia russa dalla sua economia, mentre i paesi del G7 cercano di dettare il prezzo che Mosca guadagna dal suo petrolio. L’impennata dei prezzi del greggio lo scorso anno ha approfondito una spaccatura tra Riyadh e l’amministrazione statunitense di Joe Biden, che è entrato in carica promettendo di fare dell’Arabia Saudita un “paria”. A ottobre, la Casa Bianca ha accusato l’Opec+ di “allinearsi con la Russia” dopo essersi mossa per tagliare le forniture di petrolio.

La disintegrazione è stata nuovamente visibile questa settimana, quando Riyadh e i suoi alleati Opec+ hanno scioccato il mercato petrolifero impegnandosi a tagliare ancora più greggio dall’offerta, uno sforzo per sostenere il prezzo petrolio nonostante le vorticose preoccupazioni per la salute dell’economia globale. La sorpresa del cartello è stata un momento di “spartiacque”, afferma Greg Priddy, consulente presso la Spout Run Advisory con sede negli Stati Uniti a Washington, con un significato economico e politico al di là dei mercati petroliferi.

Una maggiore pressione al rialzo sui prezzi del petrolio – proprio quando i costi dell’energia hanno iniziato ad allentarsi nelle economie occidentali – complicherà gli sforzi delle banche centrali per raffreddare l’inflazione, dicono gli analisti, mettendo la Federal Reserve americana contro l’Opec+. E se il gruppo di produttori riesce a mantenere i prezzi del petrolio più alti più a lungo, potrebbe anche compromettere gli sforzi dei paesi occidentali per limitare il flusso di petrodollari nella cassa di guerra del Cremlino. Soprattutto, gli ultimi tagli rivelano ancora più volatilità nella geopolitica dell’energia. In un’era che molti strateghi credevano sarebbe stata segnata dal calo della domanda di petrolio e dal ritiro di petrostati come l’Arabia Saudita e la Russia, il potere sta tornando a Riyadh.

“L’Arabia Saudita è ora pronta a sopportare tensioni con Washington nel perseguimento del proprio interesse economico”, afferma Helima Croft, responsabile delle materie prime per RBC Capital Markets. “L’Opec è tornata al posto di guida. È predisposto per un mercato in cui i sauditi stanno decidendo molto”. Ma i rischi per i sauditi e per l’economia globale sono alti se si spingono troppo oltre.

“Abbiamo un’inflazione elevata, economie potenzialmente in recessione, e questa è una situazione in cui è necessario abbassare i prezzi del petrolio per un breve periodo di tempo affinché l’economia si riprenda”, afferma Adi Imsirovic dell’Oxford Institute for Energy Studies (OIES), che una volta gestiva il commercio di petrolio alla russa Gazprom. “Se le banche centrali non saranno più in grado di tagliare i tassi allo stesso modo, allora l’Opec+ potrebbe essere responsabile di trascinare l’intera economia mondiale in recessione”.

La politica energetica da “un colpo solo e via”

I tagli Opec+ tendono ad arrivare dopo ore o addirittura giorni di negoziati. Questa settimana è arrivata dal nulla: un’altra sorpresa da un ministro dell’energia saudita, Abdulaziz bin Salman, che ha sviluppato un debole per lanciare palle curve al mercato petrolifero. Il ministro dell’Energia è il fratellastro del principe ereditario e primo ministro Mohammed bin Salman, il sovrano de facto del paese.

Con un colpo solo, Abdulaziz è riuscito anche a confondere quegli speculatori che avevano scommesso sul calo del prezzo del petrolio dopo che la recente crisi bancaria aveva acceso nuovi timori sull’economia globale. I prezzi del petrolio sono balzati dopo che l’Arabia Saudita e i suoi alleati, inclusi Emirati Arabi Uniti, Iraq e Kuwait, hanno annunciato tagli per un totale di oltre 1 milione di barili al giorno, ovvero circa l’1% della domanda globale, superando gli 85 dollari al barile dai 79 dollari al barile prima dell’annuncio. Ancor prima che i tagli fossero annunciati, analisti e previsori di Wall Street come l’Agenzia internazionale per l’energia e l’Opec si aspettavano che le forniture sarebbero state inferiori all’impennata della domanda entro l’estate, determinando un aumento dei prezzi nella seconda metà del 2023. Ora la domanda è se il taglio a sorpresa dell’Opec aumenterà i prezzi troppo rapidamente per la salute di una fragile economia globale, soprattutto mentre i banchieri centrali continuano la loro ricerca per domare l’inflazione.