Incendio di Xiboli, il sindaco Gambino: “Sono incazzatissimo, denuncerò i proprietari dei terreni lasciati abbandonati e non puliti dalle sterpaglie. Sono pericolosi”

Non le ha mandate a dire il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. Dopo l’incendio di ieri in zona Xiboli, che ha visto coinvolti per lo spegnimento sia Canadair che elicotteri e dopo aver terrorizzato i residenti della zona, questa mattina il primo cittadino del Capoluogo Nisseno fa un’analisi dello stato dei fatti dopo la difficile giornata di ieri dove le fiamme per il forte caldo ed alimentate dal vento di scirocco , hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea ed hanno costretto allo sgombero sei famiglie residenti in zona. Sono incazzato e prenderò provvedimenti nei confronti di quei proprietari che lasciano in stato di abbandono i propri terreni – tuona il sindaco Gambino durante la diretta Facebook – per qualche cretino che se ne frega della cura della propria area di pertinenza non provvedendo alla creazione di parafuochi e ripulendo il terreno dalle sterpaglie, non possiamo rischiare danni così pericolosi. Terremo sotto osservazione con una sorta di censimento i terreni della zona e denunceremo i proprietari inadempienti – così conclude il sindaco Gambino – dopo aver ringraziato tutti gli operatori che ieri hanno garantito la sicurezza dell’area con i loro interventi. Tutti sono stati fondamentali nei loro ruoli, dall’Ingegnere Bonsangue della Forestale ai Vigili del Fuoco, dalle forze delle ‘ordine a tutti quei cittadini che hanno collaborato nell’emergenza.

Ieri sera i venti sfollati sono stati soccorsi dalla Croce Rossa che, grazie all’associazione dei panificatori nisseni, ha anche offerto la cena a quanti non potevano rientrare a casa finché non fossero stati spenti i focolai e fatte le opportune verifiche sugli immobili.

Oggi è prevista ancora una giornata da bollino rosso a Caltanissetta. Il livello di allerta è altissimo e lo stesso sindaco invita fin da oggi chiunque abbia terreni abbandonati a provvedere alla pulizia degli stessi e soprattutto a creare parafuochi.