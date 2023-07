Governance Poll, Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino al 62° posto, in Sicilia lo segue solo il primo cittadino di Messina

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, e Beppe Sala, sindaco di Milano: sono loro i vincitori dell’edizione 2023 del Governance Poll, la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali, svolta per Il Sole 24 Ore del Lunedì da Noto Sondaggi.

Il 69% degli emiliano-romagnoli, se si votasse oggi, sarebbe pronto a esprimere nuovamente la propria preferenza per Bonaccini. Percentuale che gli permette di superare Luca Zaia, governatore del Veneto, primatista nel 2022, che ottiene comunque un ragguardevole 68,5 per cento. Al terzo posto di piazza Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) con il 64 per cento. In coda ci sono invece Christian Solinas (Sardegna) con il 35% e Michele Emiliano (Puglia) con il 43 per cento.

Tra i sindaci, dopo Sala (65%), al secondo posto si conferma Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, centro-destra, 64,5%), seguito da Antonio Decaro (Bari, centro-sinistra, 64%). Scende dal primo al quarto posto Luigi Brugnaro (Venezia, centro-destra, 63%), ex aequo con Michele Guerra (Parma, centro-sinistra 63%). In coda alla graduatoria il Sindaco di Potenza Marco Guarente (42% dei consensi).

Secondo la classifica di Il Sole 24 Ore-Noto sul gradimenti di presidenti della Regione e sindaci, il governatore della Sicilia, Renato Schifani (centrodestra), eletto nel 2022, si piazza all’11 posto nella lista guidata dal presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (centrosinistra).

A partire dalla data delle elezioni, Schifani ha aumentato il proprio gradimento dell’8,9%, attestandosi al 51%.



Tra gli 87 sindaci delle città capoluogo, il primo siciliano è Maurizio Di Pietro (liste civiche) eletto ad Enna nel 2020, che si piazza al trentasettesimo posto. Seguono il civico Francesco Miccichè di Agrigento, al 47/o; il primo cittadino di Palermo Roberto Lagalla (centrodestra) al 54/o; il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino (M5S) al 62/o e quello di Messina, Federico Basile, al 74/o posto.