Eccellenza. Superata quota 100 abbonati alla Nissa per la nuova stagione sportiva

Superata quota 100 abbonati alla Nissa per la stagione 2023/2024. A pochi giorni dalla presentazione della campagna abbonamenti con la definizione delle combinazioni con le quali è possibile abbonarsi quest’anno e anche con le relative riduzioni, in casa Nissa arriva una prima importante notizia.

Il numero degli abbonati per la nuova stagione ha oltrepassato quota 100. Evidentemente l’entusiasmo creato dall’arrivo di Giovannone con il suo nuovo corso, ma anche l’arrivo del binomio Terranova Russello, oltre che di diversi giocatori di livello, hanno fatto si che l’asticella dell’entusiasmo si alzasse in casa Nissa. La società ricorda che fino al 31 luglio la tessera abbonamento è scontata: 100 euro per la Tribuna e 40 euro per la curva. Ecco, i punti vendita dove è possibile acquistare l’abbonamento:

Tabaccheria Dellutri – via San G. Bosco 36;

Caffè Sport – via Lincoln 46;

Punto G – via C. Benintendi 29;

Caff. bar Special – v.le della Regione 154,

La posta che volevi – via Degli Orti 88,

Free Style di Amico Michele – via Turati 106N.B. Per chi è fuori sede può bloccare l’offerta promozionale facendo un bonifico a seguente iban: IT96E0306909606100000060302Causale: Nome e cognome- Abbonamento Nissa 2023/24