Caltanissetta. Tre persone arrampicate sulla fontana del Tritone in piazza Garibaldi. Il sindaco: “Questi atteggiamenti non possono essere tollerati”

CALTANISSETTA. Un appello insolitamente forte e al tempo stesso deciso e senza mezzi termini, quello che il sindaco Roberto Gambino ha inteso fare dopo aver visto l’immagine della fontana del Tritone in piazza Garibaldi, simbolo riconosciuto della Città di Caltanissetta, con due persone che sono salite con i piedi sul perimetro della fontana.

Un gesto che è stato immortalato da una foto che è stata pubblicata dallo stesso primo cittadino nella sua pagina di Facebook. “Il mio – ha spiegato il sindaco – è un appello a tutte le persone che vivono nella nostra città, che siano esse italiane o meno non importa. Non facciamone una questione di colore o di nazionalità: questi atteggiamenti non possono essere tollerati a prescindere da chi li stia mettendo in atto”.

Queste persone hanno approfittato della mancanza della pattuglia che regolarmente stazione in piazza (in quel momento eccezionalmente impegnata in un intervento) per arrampicarsi sulla nostra fontana. Ci sono delle regole e vanno osservate da tutti. Lo ripeto: Questi atteggiamenti non possono essere tollerati”.