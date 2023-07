Caltanissetta, corteo di protesta dei migranti: chiedono migliori servizi, studiare l’italiano e l’erogazione del pocket money

Un centinaio di immigrati, ospiti del Cara (Centro di accoglienza per richiedenti asilo), hanno manifestato questa mattina a Caltanissetta. Il corteo, partito da Pian del Lago, si è diretto in piazza per poi spostarsi in prefettura dove una delegazione di richiedenti asilo ha potuto parlare con un funzionario. Tra i motivi della protesta le carenti condizioni igieniche, mancanza di assistenza medica, qualità del cibo e mancata erogazione del pocket money. I migranti hanno anche chiesto la possibilità di poter studiare la lingua italiana. La manifestazione, avvenuta alla presenza delle forze dell’ordine, si è svolta in maniera pacifica.