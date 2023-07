Caltanissetta. Brillanti esiti agli Esami di Stato per due alunni dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci”

CALTANISSETTA. Un bel traguardo per Matteo Castronovo, studente dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio CAT dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci” (diretto dalla Dott.ssa Santa Iacuzzo), che ha superato gli Esami di Stato con la votazione di 100/100 con lode, un risultato frutto di un costante impegno nello studio, arricchito da diverse esperienze extracurricolari.

Ricordiamo il secondo posto nella Gara Nazionale Costruzioni Ambiente e Territorio, svoltasi a Cuneo nell’a.s. 2020/2021, e nelle Olimpiadi della Topografia disputatesi a Sulmona nell’aprile scorso, concorsi nei quali il neodiplomato si è cimentato mettendo a frutto le proprie capacità; significativi anche i percorsi di tirocinio presso gli sudi tecnici di ingegneria e di architettura, i progetti PON sull’impiego dei droni nel rilievo del territorio e sulla modellazione solida CAD, ecc.

La votazione di 100 e lode all’Esame di Stato darà diritto all’inserimento nell’Albo nazionale delle eccellenze del MIUR, ad un premio in denaro oltre ad agevolazioni per il proseguimento degli studi.

Matteo Castronovo: «Lo studio delle materie d’indirizzo, fatto con approccio prettamente laboratoriale, il rapporto con i docenti, mi hanno permesso di acquisire una formazione di ottimo livello, confermando la scelta dell’indirizzo CAT fatta al termine della scuola media. Un ruolo fondamentale hanno avuto nella mia crescita umana e culturale i miei compagni di classe, che sono stati straordinari e con alcuni dei quali si sono instaurati solidi rapporti di amicizia. Proseguirò adesso gli studi in Ingegneria Civile al Politecnico di Torino, ma non sto trascurando anche le opportunità di lavoro che mi si stanno prospettando e per le quali sto inviando il mio curriculum scolastico a imprese operanti nel settore edile.»

Bel risultato anche per Tilde Messina, con la votazione di 97/100: «Ho scelto questo percorso di studi perché tra i miei interessi ci sono il Disegno e la Progettazione, e perché offre interessanti opportunità lavorative ai giovani. Importanti sono stati anche l’insegnamento delle materie umanistiche e, in particolare, della lingua inglese con le certificazioni Trinity, oltre al progetto Erasmus A Budapest sul tema dell’eco-sostenibilità.

È stato molto apprezzato dalla Commissione il mio progetto per un museo archeologico a Marianopoli, concepito sia per dare un’idonea collocazione agli importanti reperti archeologici del mio territorio, sia come luogo di studio e di aggregazione per i giovani. Adesso mi sto preparando per superare i test di ammissione alla Facoltà di Architettura.»