Caldo, su Sicilia è allerta rossa. per 24 ore Caltanissetta sarà ancora a rischio incendi

La Protezione civile della regione Sicilia ha pubblicato oggi un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle ore 0.00 del 25 luglio e per le successive 24 ore. Nel bollettino si parla espressamente di temperature “in aumento le minime, massime in locale sensibile aumento sulle aree ioniche con valori massimi molto elevati”. L’attenzione per il rischio incendi è ‘rossa’ nelle città di Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. Si parla, invece, di preallerta per Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. A rischio ondate di calore, livello 3 cioè il massimo, Catania, Messina e Palermo con temperatura percepite rispettivamente di 41 e 38 gradi. Per la giornata del 26 il livello scende a 1 per Messina e Palermo, temperatura percepita 35 gradi, mentre resta di livello 3 su Catania con una temperatura percepita di 40 gradi.