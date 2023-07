Bimba precipitata dal balcone, i genitori donano gli organi

I genitori della bimba morta a Mazara del Vallo dopo essere caduta dal balcone di casa, hanno deciso di donare gli organi. L’incidente che ha provocato la morte della piccola è avvenuto domenica scorsa e, secondo una prima ricostruzione, la piccola è precipitata dal secondo piano di un’abitazione in via Castelvetrano, finendo sulla sede stradale, per cause ancora da accertare. A seguito delle gravi ferite riportate per la violenta caduta, è morta al Trauma Center dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo.