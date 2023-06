Tragedia sulla SS640: auto prende fuoco. Morti carbonizzati i due passeggeri

Due persone di Favara sono rimaste vittime di un gravissimo incidente avvenuto nella SS640. L’auto nella quale stavano viaggiando, dopo un drammatico incidente, ha preso fuoco e i due sono morti carbonizzati.

Sono in corso le ricostruzioni del fatto ma pare che tutto sia stato generato da un tamponamento tra la Fiat Panda sulla quale viaggiavano le due vittime e un’Audi A3.

A perdere la vita sono stati Giuseppe Nobile, 75 anni, e Calogera Stella, 70 anni. L’auto, dopo essersi più volte ribaltata, ha preso fuoco senza dare la possibilità ai viaggiatori di poter uscire.

Sulla strada (in direzione Nord in avvicinamento al km 18,600, in territorio comunale di Favara) le forze dell’ordine hanno immediatamente bloccato il traffico per consentire ai soccorritori del 118 di intervenire e ai vigili del fuoco di mettere l’area in sicurezza.