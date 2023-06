Sommatino. Il segretario cittadino del PD Fabio Castellino: “Primo anno di sindacatura Letizia? Del tutto insufficiente”

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo nota del segretario cittadino del Pd sul primo anno di attività politico amministrativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Letizia.

“Il primo anno di amministrazione Letizia? Del tutto insufficiente, a meno che non debba intendersi per sufficienza l’ordinaria amministrazione o giù di lì; questo giudizio non è una valutazione politica negativa a prescindere, ma trova conferma nei fatti. Il mio giudizio, infatti, trova conforto persino nelle dichiarazioni della consigliera dell’attuale minoranza Angela Cocita, che è stata assessore nella precedente amministrazione Carbone; se Lei afferma che questa Giunta in un anno ha fatto solo ordinaria amministrazione, vuol dire che ci troviamo di fronte ad un’evidenza che, nei fatti, non può essere negata; e non è certo un caso che la consigliera Cocita, che è stata assessore nella precedente amministrazione Carbone, abbia espresso questo giudizio politico: lei, infatti, sa benissimo cosa significa amministrare con i fatti, avendolo fatto con la precedente amministrazione, per cui, in questo caso, rafforza l’evidenza di un giudizio negativo”

“Il sindaco, inoltre, prima inserisce due assessori tecnici in Giunta, poi però, per rilanciarne ulteriormente l’azione politico amministrativa, nomina due nuovi assessori; ma se intende rilanciare, vuol dire che questa azione non è stata poi così proficua come invece vorrebbe far intendere auto valutando e auto celebrando il suo primo anno di sindacatura; se la confusione non è un’opinione, penso proprio che vicende politiche del genere si commentino da sé; in realtà il problema è la mancanza di una programmazione adeguata; si va avanti senza seguire alcuna linea politico amministrativa; altrimenti questa amministrazione avrebbe già approvato rendiconti che, sottolineo, sono fermi al 2021 soprattutto a seguito di inspiegabili e inspiegate opposizioni che sarebbe bello se il sindaco potesse spiegarle pubblicamente; ricordo anche che la precedente amministrazione, nella relazione di fine mandato del sindaco Carbone, ha lasciato un attivo di circa 630 mila euro; ma tutto questo, evidentemente, dopo un anno dall’insediamento, ha prodotto solo ordinaria amministrazione”.