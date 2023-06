Lutto nell’editoria: è morta la giallista Mary Higgins Clark

La scrittrice statunitense Carol Higgins Clark, che da giovane ha riscritto i manoscritti della madre, la famosa giallista Mary Higgins Clark (1927-2020), prima di diventare lei stessa un’autrice di romanzi di suspense di successo, è morta a Los Angeles all’età di 66 anni.

L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 12 giugno, come riferisce il “New York Times”, è stato dato dalla famiglia, che in un comunicato ha precisato che la causa è stata un cancro all’appendice. Nata il 28 lugli 1956 a New York e cresciuta a Washington Township, dopo gli studi universitari Carol familiarizzò con il processo di scrittura della madre (fu spesso la sua correttrice di bozze) e in seguito iniziò a scrivere da sola.

Ha scritto una trentina di libri da sola e una decina in collaborazione con la madre. E’ autrice di una serie di 18 romanzi con protagonista l’investigatrice privata Regan Reilly. Il suo primo romanzo, “Decked”, è stato pubblicato nel 1992, quando aveva 36 anni: per questo libro fu in finale all’Agatha Award 1992 e all’Anthony Award per il “Miglior primo romanzo”. In Italia Sperling e Kupfer ha pubblicato diversi suoi libri, quasi tutti della serie della detective Regan Reilly: “Quattro diamanti per un delitto”, “Crimini in prima serata”, “Festa di nozze con brividi”, “Vendetta sotto le stelle”, “Una giornata nera”, “Un mare di guai”, “La collana maledetta”. Carol Higgins Clark aveva studiato recitazione presso la Beverly Hills Playhouse e ha recitato sul palcoscenico e al cinema ma con scarso successo. La scrittura è sempre stata la sua passione: l’ha definita “parte integrante” della sua vita.

Era anche impegnata in attività di beneficenza, tra cui Catholic Charities e Project Angel Food, un’organizzazione che prepara e consegna pasti su misura per le persone affette da gravi malattie a Los Angeles.