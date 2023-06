Gran festa finale per la Traina Albaverde. Il sindaco Gambino: “Un gran gruppo, che ha dato lustro alla città di Caltanissetta”

CALTANISSETTA. Gran bella festa, quella che la Traina Albaverde ha festeggiato a fine stagione . Una stagione che le nissene hanno chiuso al secondo posto del girone M, ma anche che è riuscito a qualificarsi per la finale a gironi dove è arrivato sino alle finali a tre del girone. La festa della società del presidente Oriana Mannella s’è svolta in un noto locale cittadino.

Alla festa presente, tra gli altri, anche il sindaco Roberto Gambino e l’assessore allo sport Fabio Caracausi che hanno espresso, a nome della città di Caltanissetta, il loro plauso per la grande stagione della Traina Albaverde : “ Abbiamo festeggiato la Traina Albaverde per il magnifico campionato disputato – ha detto il sindaco Roberto Gambino – Un grande gruppo, che ha fatto veramente squadra e ha dato lustro alla città di Caltanissetta. Grazie al gruppo dirigente con in testa la presidente Oriana Mannella, grazie allo staff tecnico e soprattutto grazie alle ragazze che non si sono mai risparmiate, infiammando sempre il pala Cannizzaro”.