Folgorato da una scarica elettrica mentre stava riparando un climatizzatore: morte tragica per un 37enne

E’ morto dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica mentre al lavoro in un appartamento, sembra per riparare un climatizzatore. Si tratta di un 37enne che ha perso la vita a Taranto, mentre si trovava presso un’abitazione situata in viale Delle Industrie, nel quartiere Paolo VI.

Dopo l’immediata richiesta di soccorso, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma i tentativi di rianimare l’uomo sono risultati inutili. Sono intervenuti poi anche i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Risulta in corso l’accertamento legato alla dinamica dell’accaduto. Al lavoro, per ricostruire la vicenda, anche la Polizia Scientifica. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era impegnato nel controllo dell’impianto a muro ma, probabilmente, senza che l’energia elettrica fosse stata staccata.