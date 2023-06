Eccellenza. Alla Nissa si lavora anche nei fine settimana e a Caltanissetta si sogna in grande

In vista della prossima stagione, è proprio il caso di dire che in casa Nissa si lavora alla definizione della prima squadra ma anche agli aspetti organizzativi. Definito il raduno per il 24 luglio, definite le prime riconferme di juniores (Mancuso, Scribani, Martorana e Ottaviano), c’è stato in queste ultime ore un incontro tra il prossimo presidente della Nissa Luca Giovannone e il tecnico Nicola Terranova e il ds Ernesto Russello.

Nella circostanza non sono trapelato nulla di ufficiale, ma è chiaro che presidente, tecnico e Ds si sono incontrati per mettere a punto le coordinate tecniche per la prossima stagione. In attesa che arrivino i primi nomi della nuova Nissa, a Caltanissetta si sogna in grande e, soprattutto, si comincia a progettare qualcosa di veramente importante e vincente.