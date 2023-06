Eccellenza. Alla Nissa riconfermato poker di juniores nisseni: Mancuso, Martorana, Ottaviano e Scribani

Sono quattro i giovani nisseni che sono stati riconfermati alla Nissa per la prossima stagione. Dopo le riconferme di Scribani, Martorana e Ottaviano, è arrivata anche quella del difensore Enrico Mancuso.

Ottaviano

Classe 2005, il ragazzo che ha dimostrato di possedere ottime capacità sia come centrale che come esterno. Enrico, tutte le volte che è stato chiamato in causa nella “Juniores” di Giacomo Serafini e in prima squadra, non ha fatto mai mancare il suo prezioso apporto.

Scribani

Dunque, si allarga il fronte dei riconfermati tra gli juniores. In precedenza, la Nissa ha riconfermato tre giovani del suo vivaio che la passata stagione hanno fatto benissimo con la prima squadra in Eccellenza: Francesco Scribani, classe 2004, e di Amedeo Ottaviano e Simone Martorana, entrambi classe 2005.

E ora con l’avvenuta riconferma di Mancuso, la Nissa cala un poker niente male di riconferme che parte dalle sue radici calcistiche cittadine dal momento che i tre ragazzi sono tutti di Caltanissetta e tutti con la Nissa nel cuore.

Martorana

A volere la loro riconferma sono stati il tecnico Nicola Terranova e il direttore sportivo Ernesto Russello. Evidentemente quanto da loro fatto la stagione scorsa, ma anche i margini di crescita hanno fatto pendere la bilancia dalla loro parte.