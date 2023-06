Caltanissetta, Strategia territoriale. Gambino: “Ascolteremo le idee delle realtà locali”

Dopo la costituzione della F.U.A. (Functional Urban Area) di Caltanissetta, composta dall’Unione dei Comuni di Delia, Enna, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino e Caltanissetta (Capofila), l’Amministrazione nissena, guidata dal sindaco Roberto Gambino, ha avviato un percorso di ascolto e coinvolgimento delle realtà locali, pubbliche, private e singoli cittadini, per l’elaborazione di idee e progetti da inserire nella Strategia Territoriale, così come previsto nell’Obiettivo del FESR Sicilia 2021-2027.

La Strategia Territoriale, che dovrà contenere l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, sia economiche, sociali e ambientali, servirà a individuare le linee strategiche del futuro sviluppo del capoluogo nisseno e di tutto il territorio ricompreso dalla F.U.A. di Caltanissetta.

Un questione di non poco conto, considerato che attraverso la F.U.A. di Caltanissetta, in base alla programmazione del FESR Sicilia 2021-2027, verranno stanziati circa 50 Milioni di euro. Somme che dovranno servire a far crescere il territorio e ad affrontare le sfide stabilite dal nuovo programma, che riguardano: la competitività, la transizione ecologica e digitale, l’attrattività e la vivibilità.

Per questa ragione, il percorso di ascolto e coinvolgimento delle realtà locali e dei singoli cittadini, intrapreso dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta, assume una valenza fondamentale, per potere stabilire le linee strategiche di sviluppo delle aree tematiche di intervento sui “temi chiave” e definire nel miglior modo il futuro di questo territorio.

Lo scorso mese di marzo, al Comune di Caltanissetta, si è svolto un primo incontro con il partenariato pubblico e privato, per presentare e discutere l’analisi del quadro diagnostico elaborato dall’Amministrazione, in collaborazione con il Dipartimento Regionale della Programmazione e il supporto del Formez, che è servito ha fotografare, attraverso gli indicatori, i fabbisogni locali.

Ora, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta, con la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’avviso e dei relativi allegati, ha dato avvio alla seconda fase, che permette a tutti i cittadini di esprimere le proprie idee progettuali utilizzando un questionario online e una scheda informativa, che dovrà essere inviata per email a: direzione.urbanistica@comune.caltanissetta.it.

“Invito i tutti i miei concittadini, le scuole, l’università, gli enti pubblici, i sindacati, le associazioni di categoria e del terzo settore a compilare i questionari pubblicati sulla homepage del sito web del Comune – è l’appello del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino – così da contribuire fattivamente alle scelte che verranno fatte riguardo i grossi investimenti futuri. Ingenti somme che dovranno servire a far crescere e migliorare la qualità della vita del nostro territorio”.