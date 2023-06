Caltanissetta. Oscar Aiello (Lega): “La scalinata Silvio Pellico è salva, niente scala mobile”

CALTANISSETTA. “La scalinata Silvio Pellico è salva, non verrà più deturpata dalla scala mobile che l’Amministrazione Comunale avrebbe voluto realizzare” – lo fa sapere il Capogruppo della Lega al Comune di Caltanissetta, Oscar Aiello, che l’estate scorsa, facendosi portavoce di un dissenso popolare, aveva proposto la celebrazione di un Consiglio Comunale per manifestare contrarietà alla realizzazione di una struttura mobile su una delle più antiche e suggestive scalinate di Caltanissetta.

“Durante quel Consiglio Comunale avevo fortemente contestato quella scelta – dichiara Oscar Aiello – mettendo in evidenza criticità e problemi, per lo più di natura economica, che sarebbero sorti dalla realizzazione di una infrastruttura che a mio avviso sarebbe stata comunque invasiva, di onerosa gestione e per tanto avrebbe rovinato la scalinata Silvio Pellico e le casse comunali.

Ebbene le preoccupazioni che avevo manifestato in Aula Consiliare erano fondate, così come fondata e convincente fu quella mia argomentazione – sottolinea Oscar Aiello – tanto è vero che l’Amministrazione Comunale ha deciso di cambiare idea, spostando la realizzazione della scala mobile dalla maestosa scalinata Silvio Pellico, alla più piccola e meno impegnativa scalinata Alessandro Manzoni. Anche il quel caso però – conclude Aiello – il Consiglio Comunale non è stato preventivamente coinvolto, non sappiamo cosa verrà realizzato, se ci sarà impatto ambientale, quali saranno i futuri costi di gestione e manutenzione: altro atteggiamento della Giunta grillina politicamente contestabile, che la Lega censurerà in Aula Consiliare”.