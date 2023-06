Caltanissetta. Il 5 luglio tutti i cittadini riceveranno sul cellulare sms di allerta: si tratta di un test del nuovo sistema di allarme nazionale

CALTANISSETTA. Mercoledì 5 luglio, alle ore 12, tutti i cittadini, in possesso di dispositivi mobili connessi a qualsiasi rete telefonica presenti sul territorio siciliano, riceveranno sul telefono cellulare un sms di allerta. Si tratta solo di un test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, ‘IT-alert’, il nuovo servizio di allarme pubblico della Protezione Civile che consentirà di avvisare tempestivamente la popolazione, per evitare situazioni di estremo pericolo in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.

“Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile presenti in Sicilia mercoledì 5 luglio suoneranno contemporaneamente – spiega l’assessore, Marcello Frangiamone – emettendo un suono diverso da quello delle notifiche abituali. Ma rassicuro i miei concittadini che non devono assolutamente allarmarsi, perché quello effettuato mercoledì prossimo è solo un test per provare il sistema tecnologico.

Non è necessario iscriversi, né bisogna scaricare applicazioni – continua l’assessore della giunta Gambino – il servizio è totalmente anonimo e gratuito e chi riceverà il messaggio di test non dovrà fare nulla, tranne che leggere il messaggio e cliccarci sopra per eliminare la schermata.

Invito tutti i cittadini di Caltanissetta ad andare sul sito web ‘it-alert.it’ e rispondere al questionario – conclude Frangiamone – perché le risposte consentiranno di migliorare questo prezioso strumento che, in caso di pericolo, potrà aiutare a salvare tante vite”.