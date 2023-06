Caltanissetta. C’è la festa di fine lavori dei cori annuali teatrali dell’Associazione Naponos nell’atrio della Biblioteca Scarabelli

CALTANISSETTA. Si svolgerà questa sera a Caltanissetta la festa di fine lavori dei corsi annuali teatrali dell’associazione Naponos. I diversi corsi attivi in città (guidati dai tutor e dagli operatori di Naponos) da Settembre 2022 a Giugno 2023 (teatro, danzaterapia, arte terapia) hanno coinvolto 50 adulti (dai 16 ai 70 anni) e ben 390 bambini (dai 4 ai 12 anni) del territorio di Caltanissetta.

Per questo Naponos è attualmente, per numero di associati attivi, la prima associazione ACSI per Caltanissetta e l’associazione CIFE più importante della Sicilia. Dopo un anno di formazione, questa sera, nell’atrio della Biblioteca Comunale di Caltanissetta, Naponos presenterà ufficialmente al pubblico i lavori delle classi teatrali Senior e Junior dell’anno 2023.

Gli allievi Senior di “Pop Workshop Theatre” presenteranno “Studio su l’Avaro di Molière”, una vera e propria prova aperta a vista, per far conoscere al pubblico tutto quello che succede sul palco e nel dietro le quinte di uno spettacolo. In scena Adriano Dell’Utri con: Michele Vasapolli, Giuseppe Bennardo, Sebastiano Azzaro, Noemi Bellanca, Maria Rita Calà, Carola Torregrossa, Chiara Dinaro, Caterina Sferrazza, Giovanni Mantione, Salvatore Porsio, Angela Dimartino e Simona Mantione. Adattamento teatrale di Diletta Costanzo, assistenza alla regia Rossano Dinaro, service audio-luci Angelo Rizza.

Inizio ore 20.30 Apriranno la serata gli allievi Junior di Naponos con “Hai visto Jack?” In scena: Gabriele Alaimo, Daria Castiglione, Elisabetta Didato, Maria Didato, Carola Galanti, Angelica Mangiavillano, Flavia Piazza, Ranieri Privitera. Libero adattamento di Adriano Dell’Utri. Inizio ore 19.30 L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

L’associazione ringrazia ufficialmente l’Hathor Academy di Maria Vitello, l’Istituto Oasi Cristo Re nella persona della Dirigente Suor Paola Melia e Officine Sonore di Danilo Lapadura per aver accolto nei propri spazi, in diversi momenti dell’anno, i corsi di formazione di Naponos. Si ringrazia inoltre l’Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta, nella persona dell’Assessora Marcella Natale, e L’ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta, nella persona dell’Assessore Marcello Frangiamone per aver messo a disposizioni gli spazi e le proprie competenze per la realizzazione dell’evento.