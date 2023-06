Caltanissetta. All’Ufficio Immigrazione installato un moderno distributore automatico di bevande

CALTANISSETTA. Il Siulp, d’intesa con il Questore Pinuccia Albertina Agnello ed il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione Fabio Lacagnina, ha ottenuto l’installazione di un moderno distributore automatico di bevande presso lo sportello di accoglienza dei cittadini stranieri.

L’iniziativa mira ad offrire all’utenza che si reca presso l’Ufficio Immigrazione una maggiore attenzione durante l’attesa del turno. Il distributore automatico di bevande consentirà a tutti i visitatori di fruire di bevande calde e fredde, mitigando il disagio della lontananza dal centro urbano di un Ufficio nevralgico che, purtroppo, si trova ubicato nella periferia della città senza alcun collegamento.

Lo stesso sarà accessibile durante gli orari di apertura dell’Ufficio Immigrazione e verrà costantemente rifornito per garantire la disponibilità dei prodotti. Il segretario del Siulp Massimiliano Occhipinti, consapevole che l’attesa presso l’Ufficio Immigrazione può essere lunga e stressante per i cittadini stranieri, si augura che l’installazione del distributore automatico di bevande sia apprezzata dall’utenza, in modo che questa possa godere di una pausa ristoratrice senza dover abbandonare l’Ufficio in questione ed attendere il proprio turno in maniera meno disagevole.