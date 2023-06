Caltanissetta accoglie la visita di Marzio Innocenti, presidente nazionale della Federazione Italiana Rugby

Il Presidente nazionale Fir Marzio Innocenti a Caltanissetta: “Auspichiamo protocollo di intesa con l’Amministrazione”. Il sindaco Gambino: “Lieti di aderire alla richiesta”

Entusiasmante e coinvolgente la visita di giovedì 1 giugno del presidente nazionale della FIR Marzio Innocenti a Caltanissetta. Una giornata ricca di incontri e che ha riservato molte sorprese e tanti spunti interessanti per il futuro prossimo del rugby nel capoluogo nisseno.

Giunto in città Innocenti, accompagnato anche dal vicepresidente Antonio Luisi, da alcuni dirigenti federali e dal presidente FIR Sicilia Gianni Saraceno, si è recato allo stadio “M. Tomaselli” per visitare la struttura e visionare il manto sintetico impiantato grazie al finanziamento del Coni giunto attraverso il fondamentale apporto della FIR e della Nissa Rugby.

Il presidente è stato accolto anche da un nutrito stuolo di insegnanti dell’IC “M.Luther King”, scuola che divulga lo sport della palla ovale e dei suoi valori a Caltanissetta.

Dopo, nella club house della Nissa Rugby, si è svolto un incontro con il sindaco Roberto Gambino e l’assessore allo sport Fabio Caracausi.

Innocenti ha sottolineato dopo aver visitato l’impianto: “Magari ne avessimo uno così anche a Roma. Sono lieto che la lunga vicenda, non sempre serena, di questo stadio sia giunta a lieta conclusione. La Nissa Rugby ha una struttura che consentirà alla società di proseguire ed incrementare la sua attività. Inoltre come Federazione, prossimamente, valuteremo di organizzare una gara importante. Proficua e funzionale la doppia omologazione per rugby e calcio, la convivenza e la collaborazione tra sport è fondamentale. Per rinsaldare il rapporto e garantire la piena fruibilità dell’impianto, inoltre auspichiamo la stipula di un protocollo di intesa tra l’Amministrazione e la FIR”.

Il sindaco Gambino: “Il Tomaselli è un fiore all’occhiello per la città. Un funzionale impianto omologato per il rugby e per il calcio, in cui trovano casa anche l’atletica e la pesistica con il suo centro federale. Una pacifica e proficua convivenza che proseguirà senza problemi e che ci impegniamo a garantire anche con la stesura di questo protocollo di intesa richiesto dal Presidente”.

Al termine dell’incontro il presidente Innocenti ha regalato al primo cittadino il crest ufficiale della FIR.

Lo staff federale si è poi trasferito a Palazzo Moncada dove si è tenuto il meeting con i dirigenti delle società siciliane e la premiazione della vittoria dei campionati regionali.

Onori di casa affidati a Gianni Saraceno: “Lavoriamo e programmiamo. Scuole e società con tecnici preparati e qualificati, incrementano il reclutamento. Grande attenzione all’impiantistica perché i giovani che riusciamo a coinvolgere con i molti progetti nelle scuole e con la fervente attività delle società, poi hanno bisogno di luoghi in cui giocare. Ci stiamo anche muovendo nella direzione di dare intensità a rugby, ossia di aumentare l’attività”.

Il presidente Innocenti dopo aver illustrato i risultati ottenuti e la rotta tracciata per il prossimo biennio, ha evidenziato: “Voglio parlare di bene comune. Solo se tutti lavoriamo compatti e nella stessa direzione, possiamo ottenere i risultati auspicati. Siamo tutti soci di una grande società, io come se fossi l’amministratore delegato vi rendo conto di cosa facciamo e di come lo facciamo. I club devono collaborare, dalla collaborazione passa la strada della nostra crescita”.