Basket maschile Under 14. L’Invicta batte Ragusa nell’andata dei quarti di finale regionale

L’Invicta Basket Caltanissetta porta a casa la sfida casalinga nel quarto di finale regionale Under 14 contro la blasonata basket club Ragusa, vincitrice del proprio girone con uno score di 19 vittorie e 1 sola sconfitta. I ragazzi del duo Sanicola – Cordova si impongono per 67-58 in una partita vibrante e vinta grazie alla capacità di mantenere i nervi saldi in situazioni di difficoltà.

Infatti L’Invicta parte bene con i canestri del ritrovato Ferrari (16p) e della scheggia Selvaggio (19p) piazzando un primo break di 8-2, ma soffre pressione tutto campo degli ospiti che con un contro break di 0-16, si portano in vantaggio di 10 punti e sembrano prendere il controllo della gara.

Ma al rientro dalla sospensione sale in cattedra Giunta con 6 punti consecutivi (20p) e Tosatti riesce a dare ordine alla squadra, con L’Invicta che chiude il quarto 16-18. Nel secondo quarto i nisseni chiudono le maglie in difesa e nonostante la tensione in attacco, allungano a +8 all’intervallo lungo con Sanicola e colombo che danno il loro importante contributo in un momento delicato della gara.

Il Ragusa non ci sta e coach Cantone rialza l’intensità difensiva e le squadre accelerano in contropiede; Ragusa non sbaglia più niente e rientra a – 3, portandosi sul 45-42, approfittando anche delle rotazioni nissene imposte dalla situazione falli. Nell ultimo quarto, L’Invicta rientra concentrata e determinata, e trascinata da un Lo Piano in versione portiere che si butta su ogni pallone vola in transizione e allunga a +14 sul 64-50, portandosi sul massimo vantaggio!

Nel finale, l’uscita per falli di Ferrari e Selvaggio, consente agli ospiti di accorciare le distanze, ma Tosatti (10p) gestisce gli ultimi minuti con personalità e con 2 tiri liberi finali consente alla propria squadra di chiudere la gara a +9, vincendo per 67-58!

Un risultato che è un buon punto di partenza in vista della gara di ritorno che si giocherà a Ragusa domenica 18.06 per l’accesso alle final four regionali! Andata quarto di finale regionale U14 Invicta vs Basket Club Ragusa 67-58.

Parziali 16-18

12-2 (28-20)

17-23 (45-42)

22-16 (67-58)