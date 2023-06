A Caltanissetta il 7 luglio diventa realtà “Custodi del Bello Sud” l’iniziativa sociale che fa bene alle città

CALTANISSETTA. Venerdì 7 luglio, alle ore 11, a Roma si terrà la presentazione del progetto “Custodi del Bello” che coinvolgerà le prime cinque città del sud Italia: Matera, Bari, Bitonto, Cagliari e Caltanissetta.

“Custodi del Bello” è un progetto realizzato dal Consorzio Communitas, dalla Fondazione “Angeli del Bello” e dall’associazione “Extrapulita” e si pone come efficace azione di contrasto al degrado delle città, attraverso squadre di lavoro formate da persone in situazioni di fragilità impiegate nella cura di spazi pubblici, monumenti, manufatti e luoghi vandalizzati, con l’obiettivo del loro reinserimento nel mondo del lavoro.

Oltre alla presentazione di “Custodi del Bello”, il prossimo 7 luglio a Roma sarà siglato il Protocollo d’intesa per l’avvio del progetto nelle cinque città del sud, tra cui Caltanissetta. A siglare il Protocollo con la “Fondazione Con il Sud”, il “Consorzio Communitas” e la “Caritas Italiana” sarà il primo cittadino, Roberto Gambino, che, assieme al direttore della Caritas della Diocesi di Caltanissetta, Giuseppe Paruzzo, si recheranno nella capitale per dare il via all’importante progetto nel comune di Caltanissetta.