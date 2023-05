Sommatino. L’Esercito dona mascherine chirurgiche alla Protezione Civile per immunodepressi e malati oncologici

SOMMATINO. Una donazione alla comunità per la comunità, soprattutto per le persone immunodepresse e per i malati oncologici. Sono state infatti donate mascherine chirurgiche dall’Esercito Italiano 11 ° Reparto Infrastrutture di Palermo, nella Persona del Comandante Tenente Colonnello Ing. Giovanni Costa, e del Tenente Colonnello Capo Servizio Amministrativo 11° Reparto Infrastrutture Alessandro Di Bartolo.

Le mascherine chirurgiche sono state donate alla Protezione Civile di Sommatino che provvederà a distribuirle alle fasce deboli immunodepresse e ai malati oncologici.