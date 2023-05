Serie D. La Sancataldese batte 1-0 il Paternò, ma sfugge la qualificazione ai play off. Decide Bonanno

La Sancataldese batte il Paternò 1-0 ma non si qualifica per i play off promozione. Dunque nonostante la vittoria finale è stato il Città di Sant’Agata ad approdare ai play off.

La partita del Valentino Mazzola è stata bella ed intesa con la Sancataldese che l’ha sbloccata ad inizio ripresa con il suo bomber Tommaso Bonanno che ancora una volta ha messo il proprio sigillo ad una partita che i verdeamaranto volevano vincere per regalarsi il grande sogno dei play off.

Sogno purtroppo svanito a seguito del pari del Città di Sant’Agata. Resta comunque la consapevolezza di aver disputato un’ottima stagione che ha permesso alla Sancataldese di chiudere al sesto posto con 52 punti.

In totale la squadra di Pietro Infantino ha conquistato 14 vittorie, 10 pari e 10 sconfitte, ha segnato 34 gol subendone 30. Un gran bel ruolino di marcia per una squadra che, dopo aver lottato per la salvezza, per poco non è riuscita a conquistare la zona play off in una stagione che resta comunque indimenticabile per merito del record di punti stagionale in serie D con 52 punti.