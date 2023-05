San Cataldo. Torna il concorso “Gessi tra i Passi” organizzato dall’IIS “Manzoni – Juvara”

SAN CATALDO. L’Istituto di Istruzione Superiore “Manzoni – Juvara” ripropone, dopo anni di silenzio forzato, presso la sede del liceo Artistico “F. Juvara” di San Cataldo con il patrocinio del Comune di San Cataldo, la VIII edizione del Concorso “GESSI TRA I PASSI”.

Il progetto, inserito nell’offerta formativa dell’istituto, scaturisce dall’intento di riscoprire l’antica arte dei “madonnari” riconosciuta in tutto il mondo come ITALIAN STREET PAINTING, celebrata in centinaia di festival e da moltissimi anni presente anche nelle più prestigiose piazze italiane, attraverso un concorso rivolto agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado e, nella sezione “Ospite d’onore”, agli studenti delle Accademie di B.B. A.A., e ad artisti di ogni età

Obiettivo principale è quello di far conoscere e diffondere il patrimonio artistico-culturale con riferimento all’identità locale espressa mediante raffigurazioni di immagini religiose presenti sul nostro territorio.

Saranno altresì invitate a partecipare le scuole a indirizzo musicale e le istituzioni scolastiche con i propri gruppi corali e/o strumentali. Premi in denaro e buoni acquisto, saranno destinati ai primi classificati di ciascuna categoria, come da regolamento allegato.

Durante la manifestazione, inoltre, è prevista la consegna dei premi dei vincitori della precedente edizione del Maggio 2019, che potranno essere ritirati presso la Sala conferenze del Comune di San Cataldo dalle 09:30 alle 16:00.

L’evento proposto s’inserisce nel più ampio programma già previsto dall’Amministrazione Comunale di San Cataldo per le festività del Santo Patrono, il 12 Maggio 2023 dalle 8:30 alle 17:00, lungo il marciapiede di Corso Sicilia, da Piazza Papa Giovanni XXIII (Municipio San Cataldo) i all’angolo di via Luigi capuana. A conclusione della manifestazione le opere realizzate saranno giudicate, in tempo reale, da una commissione di professionisti accreditati nel campo artistico, all’uopo costituita, e la proclamazione dei ritenuti meritevoli è prevista, la stessa sera, in piazza Papa Giovanni.XXIII.

Nel corso della manifestazione gli alunni del Liceo Artistico “F. Juvara”, in collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco San Cataldo, faranno da guida a quanti vorranno conoscere le Chiese e i luoghi di interesse artistico-culturale presenti lungo il percorso, fornendo così l’occasione di fruire lo spazio urbano in maniera diversa e, sicuramente, più cosciente del proprio passato e delle proprie radici.

Il Concorso sarà allietato da esibizioni varie, offrendo, così, l’opportunità di aggregare gli alunni con attività ludiche e creative e di maturare un’esperienza significativa. Parteciperanno, inoltre, all’evento l’Associazione Donatori di sangue AB0 e il C.T.G. che tramite l’associazione “Giò madonnari” coinvolgerà gli alunni delle scuole primarie.