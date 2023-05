Mussomeli: Studenti dell’IC “Paolo Emiliano Giudici” a lezione di “riciclo” insieme ai volontari del WWF

A Mussomeli, nel plesso “Padre Pino Puglisi” dell’Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”, gli alunni delle classi IV “A” e “B” hanno da poco terminato il “compito autentico” denominato «Le tre R… riduco, riciclo e riuso». Si tratta di un’attività che affronta un problema complesso e aperto, posto agli studenti per dimostrare la loro padronanza di uno specifico argomento; una modalità didattica fondata sull’apprendimento autentico che permette agli studenti, in piccoli gruppi di lavoro, di indagare e discutere problemi in contesti reali o di simulazione. «Le tre R… riduco, riciclo e riuso» è statoun approfondito percorso di educazione ambientale e sensibilizzazione sulle problematiche ecologiche più importanti: dall’inquinamento alla corretta gestione dei rifiuti al cambiamento climatico. Lo scopo di questo pregevole percorso educativo, avviato sin dall’inizio dell’attuale anno scolastico, è stato quello di far acquisire ai giovani studenti la consapevolezza sugli atteggiamenti corretti da tenere per aiutare a preservare il Pianeta.

Nei giorni scorsi, a conclusione del compito autentico, l’Istituto scolastico ha ospitato un incontro nel quale gli alunni delle due classi – oltre 30 bambine e bambini – e il personale docente – composto dalle insegnanti Simona Langela, Gabriella Langela, Marcella Falletta, Paolina Milioto, Geppina Messina, Carmelina Scannella, Giuseppina Langela e Silvia Mistretta (Asacom) – hanno accolto i volontari del WWF Sicilia Centrale, ai quali hanno esposto ed illustrato i risultati – tra componimenti, cartelloni e piccoli oggetti realizzati con materiali di riciclo – delle attività didattiche di educazione ambientale.

In particolare, i bambini hanno voluto donare al Presidente del WWF Sicilia Centrale, Ennio Bonfanti, ed alla Guardia volontaria WWF di Caltanissetta, Matteo Collodoro, delle magliette personalizzate in cui erano stampate le immagini di animali in via di estinzione, come simbolo dell’impegno degli alunni stessi ad essere testimoni e parte attiva del cambiamento. Una lodevole iniziativa è stata anche l’”adozione”, da parte delle due classi, di due peluche – un Panda e di un Leopardo delle nevi – in collaborazione con il WWF nazionale che ha rilasciato un “certificato di adozione” relativo alla campagna internazionale per la salvaguardie delle specie minacciate di estinzione. Infine, nel cortile della scuola, è stato realizzato – grazie all’aiuto del signor Vincenzo Nola e del collaboratore scolastico Giuseppe Caruso – un pupazzo fatto con metallo di risulta, che i bambini hanno battezzato “Pasquale” e che rappresenta, in maniera artistica e creativa – la possibilità di riuso e riconversione di materiali ed oggetti altrimenti destinati a diventare rifiuti.

Al termine dell’incontro con le scolaresche, il Presidente di WWF Sicilia Centrale ha ringraziato le docenti per il grande impegno profuso nelle attività di educazione ambientale, elogiando anche la qualità dei risultati didattici raggiunti e la maturità e consapevolezza dimostrata dagli alunni con i loro elaborati e le loro riflessioni personali: «Il WWF lavora da anni per educare tutti alla cultura della sostenibilità, in particolare le giovani generazioni. Crediamo – ha dichiarato Bonfanti – che solo attraverso un impegno costante nell’educazione ambientale e alla sostenibilità sia possibile favorire un cambiamento nei comportamenti e nelle scelte degli stili di vita capaci di creare un futuro migliore, più ricco, più verde, sano ed equo per tutti. Per questo siamo profondamente colpiti dall’efficace e ricca attività svolta a Mussomeli dall’ICS “Paolo Emiliani Giudici”, che mira a far nascere nei giovani alunni una maggiore consapevolezza sui temi ambientali, aumentando la voglia di reagire al degrado e trasmettendo loro lo stimolo di mettersi in gioco per poter affrontare le grandi sfide globali».