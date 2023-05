Incidente sul lavoro: morto operaio di 39 anni travolto da un masso

Tragico incidente sul lavoro, stavolta a Rocca Imperiale in provincia di Cosenza, dove un operaio di 39 anni ha perso la vita travolto da un grosso masso.

Stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa l’operaio stava lavorando per conto di un’azienda di movimento terra alla messa in sicurezza del torrente Canna e dei suoi argini, quando è accaduta la tragedia: un masso si è staccato da una struttura di calcestruzzo e lo ha travolto.

Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto schiacciato. Inutile l’intervento dei vigili del fuoco intervenuti sul posto assieme ai carabinieri. La salma è stata trasferita all’obitorio. La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla sua morte per verificare eventuali responsabilità rispetto a quanto accaduto.